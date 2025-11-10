Desapareció un hombre en Carlos Paz y la Justicia pide ayuda

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, por disposición de la Ayudante Fiscal e intervención de la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno, solicitó colaboración para localizar a Luis Gonzalo Bischoff, de 41 años, quien fue visto por última vez este lunes 10 de noviembre en la ciudad.

Bischoff mide aproximadamente 1,70 metros de altura, es de contextura delgada, tiene cabello oscuro, no posee barba, tatuajes ni piercings, y lleva una pulsera negra con una piedrita. Al momento de su desaparición vestía un pantalón azul tipo cargo, zapatillas Puma color gris oscuro, campera negra con capucha y lentes de sol oscuros.

Cualquier información que pueda contribuir a su localización debe comunicarse al teléfono 03541-428181 (Unidad Judicial de Villa Carlos Paz), por correo electrónico a [email protected], o acercarse a la comisaría más cercana.

La difusión de este pedido obedece a expresas directivas del magistrado interviniente.