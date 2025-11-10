Desapariciones de Pedro y Juana: a casi un mes, continúa la búsqueda

La búsqueda de la pareja de jubilados Pedro Kreder y Juana Morales, desaparecidos desde hace casi un mes en la provincia de Chubut, continúa con nuevos rastrillajes en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El Gobierno provincial informó a través de un comunicado que en las últimas tareas de rastrillaje se concentraron en Puerto Visser donde se efectuaron trabajos terrestres y aéreos con drones, en un radio de cuatro kilómetros.

En el escrito detallaron además que el personal policial se dirigió al establecimiento Lamar, donde la encargada de este guio a los intervinientes hasta una desembocadura del mar, donde se pudo observar, “diversos objetos que habrían sido expulsados por el agua”.

Ante el hallazgo de estos elementos, se organizaron dos cuadrículas de búsqueda: un grupo se desplazó hacia el sur por la costa y otro en dirección norte, de forma simultánea.

Para estas tareas se contó con la colaboración de navegadores terrestres pertenecientes al grupo GEOP, canes de Bahía Blanca a cargo del oficial segundo Arrutia Fabián, personal de la División Búsqueda de Personas, efectivos de Bomberos de Trelew con canes, y personal de la División Canes de Comodoro Rivadavia, también con perros adiestrados.

Durante el operativo participaron distintas autoridades, entre ellos el director de Seguridad, comisario general Omar Delgado; el segundo jefe de Unidad Regional, comisario mayor Raúl Jones; el segundo jefe del Área de Investigaciones, comisario inspector Pablo Lobos; y el comisario Ariel Ríos, coordinador provincial de SIFEBU.

También participó el subcomisario Patricio Fabián Rojas, coordinador a cargo de la búsqueda -jefe División Búsqueda de Personas- Unidad Regional Comodoro Rivadavia.

Este martes 11 de noviembre se va a cumplir un mes de las desapariciones de los jubilados que se habían puesto en pareja hacía poco meses y que pretendían pasar un fin de semana juntos.