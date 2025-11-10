Detienen a cinco personas por estafas y extorsiones desde la cárcel de Cruz del Eje

La Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, Turno 6, a cargo de la Dra. Jorgelina Gutiez, ordenó la detención de cinco personas, tres hombres y dos mujeres, por su presunta participación en delitos de lesiones leves y abuso de armas agravado por precio o promesa remuneratoria en La Calera.

Según informaron las autoridades, los tres hombres, actualmente alojados en el Establecimiento Penitenciario de Cruz del Eje, habrían mantenido contacto activo con los hechos delictivos desde la cárcel, utilizando dispositivos de comunicación ingresados de manera ilegal.

Los procedimientos de detención y allanamiento se realizaron luego de tareas investigativas conjuntas entre la Unidad Judicial y la Brigada de Investigaciones de La Calera. Durante estas acciones se secuestraron más de 2 kg de cocaína de máxima pureza, sustancias de corte, dos motocicletas, varios cartuchos y otros elementos vinculados a la causa.

Uno de los allanamientos permitió la detención de una de las mujeres implicadas y el secuestro de un celular con información clave, incluyendo contactos e imágenes de interés para la investigación. A raíz de esto, se realizaron requisas en el penal de Cruz del Eje, donde se incautaron teléfonos celulares, cargadores, chips de telefonía y una sustancia vegetal compatible con marihuana, que serán sometidos a peritajes correspondientes.

La investigación continúa en curso para determinar la participación individual de los detenidos y establecer si estos hechos podrían estar vinculados a otros episodios delictivos de características similares.