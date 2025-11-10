Detienen a dos jóvenes con medio millón de pesos tras robo en barrio General Paz

En la madrugada de este lunes, la Policía de Córdoba detuvo a dos jóvenes, un adolescente y una menor de edad con antecedentes delictivos, luego de un robo que afectó a una vivienda y un local comercial en barrio General Paz.

El procedimiento se realizó sobre calle Domingo F. Sarmiento al 1400, donde los efectivos secuestraron más de quinientos mil pesos, una notebook, una llave tipo “cricket” y una luz de emergencia.

Según informaron las autoridades, una mujer alertó a la Policía tras escuchar ruidos en el garaje de su casa y constatar el faltante de varios elementos. Durante la inspección, los uniformados notaron una escalera en el patio que comunicaba con una vivienda lindante, lo que permitió ubicar y aprehender a los sospechosos.

Posteriormente, se comprobó que uno de los objetos incautados había sido sustraído de un local comercial del barrio. Los menores fueron trasladados a la sede policial junto con los elementos recuperados y quedaron a disposición del magistrado interviniente.