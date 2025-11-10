Dos personas heridas tras ser atropelladas por un automóvil en Colonia Caroya

Un accidente vial ocurrido en Colonia Caroya dejó como saldo dos personas heridas tras ser embestidas por un automóvil en las calles Río Gallegos y Paso de los Andes.

Según informaron fuentes policiales, un Ford Ka, conducido por una mujer de 38 años, atropelló primero a una transeúnte de 52 años y, a unos 150 metros, colisionó a un joven de 22. Ambos fueron trasladados al Hospital Vicente Agüero, donde recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta.

El vehículo finalmente se detuvo tras impactar con un acoplado estacionado sobre la calle Nº 42 al 3000. La conductora, que sufrió un traumatismo de cráneo, permanece internada en el mismo hospital y a disposición de la justicia.

Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron el siniestro para determinar responsabilidades.