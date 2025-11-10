Frustran intento de arrojar droga a la cárcel de Río Cuarto

Dos jóvenes fueron detenidos en la ciudad de Río Cuarto cuando intentaban arrojar un paquete con drogas hacia el interior de la Unidad Penitenciaria N°6. El procedimiento fue llevado adelante por personal policial en conjunto con el Servicio Penitenciario de Córdoba y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Durante el operativo, se secuestraron varias dosis de estupefacientes, una motocicleta, teléfonos celulares y pasamontañas que habrían sido utilizados para cometer el hecho. Los detenidos, de 23 y 24 años, fueron puestos a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes y otros delitos conexos.