Fue a trabajar, descubrió que habían robado, se descompensó y murió

Un empleado se descompensó y murió tras descubrir que la empresa en la que trabajaba había sido asaltada. El dramático hecho ocurrió en el barrio porteño de Parque Patricios.

El hombre, de 65 años, asistió este lunes como cada mañana a su puesto de trabajo como empleado de mantenimiento en una fábrica de paneles solares y tecnologías renovables, ubicada en Sánchez de Loria al 2000. Al ingresar al lugar, descubrió que el lugar había sido asaltado horas antes, se descompensó, cayó por una escalera y falleció.

El hecho de inseguridad ocurrió a primera hora de la mañana de este lunes, cuando al menos cuatro delincuentes irrumpieron en el lugar y revolvieron todo a su paso. Hasta el momento se desconoce qué elementos se llevaron.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 6 de la mañana, las cámaras de seguridad de la fábrica grabaron toda la secuencia en la cual se puede ver a un grupo ladrones un grupo de delincuentes ingresando al lugar y retirándose varios minutos después.

Los ladrones habrían ingresado a la empresa por la puerta delantera luego de forzar una reja gris y romper la parte inferior de un vidrio, según detallaron en C5N.

Casi una hora más tarde, alrededor de las 7, el empleado ingresó al lugar y, al darse cuenta del robo, se asustó, se cayó de las escaleras y murió.

El cuerpo del hombre fue encontrado más tarde por otro de los trabajadores, quien dio aviso a las autoridades. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se hizo presente en el lugar y se procedió al trasladado del empleado de urgencia en una ambulancia al Hospital Penna, donde finalmente se constató su fallecimiento.

En tanto, las primeras pericias realizadas por la Policía de la Ciudad descartaron que el hombre haya tenido un enfrentamiento con los ladrones.

Con motivo del operativo montado en la zona, la calle Sánchez de Loria se encontraba totalmente cerrada al tránsito entre avenida Chiclana y Brasil.