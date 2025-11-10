Gendarmería secuestró casi 30 mil paquetes de cigarrillos en Corrientes

Ayer, los efectivos de la Sección Vial “Paso de los Libres” del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional abrieron 26 encomiendas que habían sido secuestradas en distintos controles sobre la Ruta Nacional N° 14. Los envíos provenían de Misiones y tenían como destino Buenos Aires.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Paso de los Libres, tras detectar irregularidades en los cargamentos de distintos transportes de carga general. Con la presencia del personal de la Administración de Rentas de Corrientes (ARCA) y testigos, los gendarmes inspeccionaron las piezas postales y constataron la presencia de 29.900 atados de cigarrillos de origen extranjero, 90 teléfonos celulares y 8 kilos de hojas de coca en estado natural.

Toda la mercadería fue secuestrada por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), quedando a disposición del magistrado interviniente.