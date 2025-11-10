Hombre herido de un disparo en Villa El Libertador

En horas de la noche del domingo, un hombre resultó herido de arma de fuego en el barrio Villa El Libertador, en Córdoba, tras un confuso episodio frente a su vivienda sobre calle Villa María al 5000.

Según informaron fuentes policiales, personas aún no identificadas efectuaron varios disparos en la vía pública. La víctima recibió un disparo en la pelvis, con orificio de entrada sin salida, y fue trasladada inicialmente al Hospital Príncipe Asturias. Posteriormente, fue derivada al Hospital de Urgencias, donde permanece internada bajo observación médica.

Las autoridades investigan las causas del ataque y buscan identificar a los responsables del hecho.