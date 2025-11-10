Joven de 25 años murió tras un brutal choque en La Para

Un fatal siniestro vial se registró en las primeras horas de este jueves sobre la Ruta Provincial N°17, a la altura del kilómetro 184, en la localidad de La Para, departamento Río Primero.

Cerca de las 6:55, un Volkswagen Gol Trend en el que se trasladaban tres jóvenes de 18, 19 y 25 años, y una adolescente de 17, impactó contra la estructura de un comercio y luego contra un camión estacionado sin ocupante en el interior del local.

A raíz del violento impacto, el joven de 25 años perdió la vida, mientras que los demás ocupantes fueron trasladados al hospital zonal para recibir atención médica.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el hecho y trabajan para determinar las causas del siniestro.