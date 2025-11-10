La Policía salvó a una perrita que no podía bajar de una terraza

Efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba rescataron a “Sarita”, una perrita que había quedado atrapada en la terraza de un edificio en construcción en la ciudad de Río Cuarto.

Tras el aviso de vecinos, los uniformados constataron que el animal no podía descender por sus propios medios. Con el uso de equipos especiales de rescate, el personal accedió hasta el sexto nivel de la estructura, donde lograron ponerla a resguardo y posteriormente entregarla a su dueño, sana y salva.

El procedimiento culminó con un final feliz que fue destacado por la fuerza provincial, que difundió las imágenes del rescate con un mensaje: “¡Cuidado con las travesuras, Sarita!”.