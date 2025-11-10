Malagueño: dos detenidos por el robo de cables a la cementera Holcim

Malagueño. El último fin de semana, dos vecinos de la localidad de Malagueño fueron sorprendidos mientras robaban cables en la planta de la cementera Holcim, según señalaron desde la Departamental Santa María.

Según el parte, mientras personal policial realizaba tareas de patrullaje preventivo por el sector, se alertó sobre la presencia de dos sujetos que se encontraban sustrayendo cables en el interior de la planta industrial Holcim.

De inmediato, los efectivos se constituyeron en el lugar y con la colaboración del personal adicional de seguridad, procedieron a realizar un control preventivo, logrando la aprehensión de un individuo mayor de edad, quien tenía en su poder un rollo de cables y un arma blanca en su cintura. El segundo se dio a la fuga.

El aprehendido fue trasladado al hospital local para su correspondiente control médico y posteriormente a la dependencia policial, donde se realizaron las actuaciones de rigor, quedando el procedimiento a disposición de la Justicia.