Marihuana, pistola y dinero: la Policía detuvo a tres sospechosos en Los Fresnos

Durante la tarde del domingo, un operativo policial en el barrio Los Fresnos, Córdoba, culminó con la detención de tres hombres mayores de edad y el secuestro de la camioneta en la que se trasladaban, una Volkswagen Saveiro.

Según informaron las autoridades, dentro del vehículo se encontró un frasco con marihuana, una pistola calibre 22 con cinco cartuchos, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El procedimiento contó con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). No se registraron heridos durante el operativo.

Las investigaciones continúan para determinar el origen de los elementos incautados y la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos.