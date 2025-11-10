Río Segundo: atrapó a un ladrón dentro de su taller mecánico

Un hombre de 26 años fue detenido por la Policía de Córdoba tras ser reducido por el dueño de un taller mecánico al que había ingresado con aparentes fines de robo. El hecho ocurrió cerca de la medianoche en calle Marconi, de la ciudad de Río Segundo.

Según informó la fuerza, el propietario del local observó a través del sistema de videovigilancia el ingreso de una persona al interior del establecimiento. De inmediato, dio aviso al 911 y, paralelamente, intervino para impedir la fuga del intruso, logrando retenerlo hasta el arribo policial.

Minutos más tarde, efectivos de la Patrulla Preventiva llegaron al lugar, confirmaron la situación y procedieron a la detención formal del sospechoso, quien fue trasladado a la dependencia local y puesto a disposición de la Justicia.