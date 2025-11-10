Secuestran vehículos, celulares y detienen a varios acusados en el sur cordobés

Durante los últimos días, la Unidad Regional Departamental Unión llevó adelante una serie de operativos policiales en distintas localidades del sur provincial, con resultados positivos y varios detenidos por diferentes delitos.

En Bell Ville, un hombre de 30 años fue aprehendido en calle Chubut al 700 por desobediencia a la autoridad, al violar una restricción de acercamiento vigente. Más tarde, en un control en el puesto de verificación, se secuestró una motocicleta con pedido activo de secuestro desde 2008, solicitado por la Policía de Catamarca. Además, en bulevar Unión al 200, fue detenido un hombre de 31 años tras amenazar a varias personas dentro de una despensa. En la madrugada del lunes, otra mujer de 26 años fue aprehendida por tener pedido de captura vigente de la Policía de Santa Fe, mientras que en otro domicilio se detuvo a un hombre de 46 años acusado de agredir a un familiar de 66 años, quien sufrió una herida en la cabeza.

En Monte Maíz, se realizaron seis allanamientos simultáneos en distintos domicilios, bajo directivas de la Fiscalía de Bell Ville, en el marco de una investigación por faltas a ordenanzas y ley de tránsito. El operativo permitió secuestrar cinco motocicletas y siete teléfonos celulares, con la colaboración de personal de Infantería.

En San Marcos Sud, la Policía secuestró un automóvil BMW con pedido activo de la Policía de Santa Fe, de fecha 19 de septiembre de este año. Los ocupantes fueron trasladados a la Subcomisaría local para su identificación.

En Canals, una mujer de 38 años y un hombre de 45 fueron aprehendidos en flagrancia por amenazas y lesiones leves, luego de que intentaran agredir nuevamente a una denunciante dentro de la propia dependencia policial.

En Wenceslao Escalante, dos personas —un joven de 20 años y un menor de 15— fueron aprehendidas tras sustraer una motocicleta Keller 110. El operativo cerrojo desplegado permitió interceptarlos en la localidad de Colonia Bismark y recuperar el rodado.

Por último, en General Ordóñez, la Policía detuvo a un joven de 22 años que amenazaba a una familia con un arma blanca. El elemento fue secuestrado y el acusado quedó a disposición de la Justicia por amenazas calificadas.

Las actuaciones y elementos secuestrados fueron puestos a disposición de las fiscalías intervinientes en cada caso.