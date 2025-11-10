Secuestraron drogas y motos durante patrullajes en Marcos Juárez y Río Cuarto

En el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron a cabo una serie de patrullajes preventivos en distintas localidades del interior provincial, que culminaron con el secuestro de estupefacientes y dos motocicletas.

Durante el operativo desarrollado en los barrios Sabattini, Villa Argentina y Centro de la ciudad de Marcos Juárez, los agentes incautaron dos motocicletas pertenecientes a dos hombres mayores de edad, en el marco de infracciones a la Ley Provincial de Tránsito N.º 8560.

En tanto, durante un control realizado en calle Ranqueles esquina Miguel Ángel, en Río Cuarto, los efectivos secuestraron varias dosis de marihuana a un joven de 18 años que transitaba por el lugar.

Además, se efectuaron patrullajes antinarcóticos en las ciudades de Bell Ville, General Cabrera, General Deheza, Arroyito, Vicuña Mackenna, Almafuerte, Embalse y Río Tercero.

Las Fiscalías intervinientes dispusieron la confección de las actas correspondientes, la identificación de las personas controladas y la remisión de las evidencias incautadas a sede judicial.