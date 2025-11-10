Secuestraron drogas y motos durante patrullajes en Marcos Juárez y Río Cuarto

Operativos antinarcóticos en el interior provincial
Secuestraron drogas y motos durante patrullajes en Marcos Juárez y Río CuartoLos procedimientos se realizaron en Marcos Juárez, Río Cuarto y otras ciudades, en el marco del plan estratégico del Ministerio Público Fiscal.
En el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron a cabo una serie de patrullajes preventivos en distintas localidades del interior provincial, que culminaron con el secuestro de estupefacientes y dos motocicletas.
Durante el operativo desarrollado en los barrios Sabattini, Villa Argentina y Centro de la ciudad de Marcos Juárez, los agentes incautaron dos motocicletas pertenecientes a dos hombres mayores de edad, en el marco de infracciones a la Ley Provincial de Tránsito N.º 8560.
En tanto, durante un control realizado en calle Ranqueles esquina Miguel Ángel, en Río Cuarto, los efectivos secuestraron varias dosis de marihuana a un joven de 18 años que transitaba por el lugar.
Además, se efectuaron patrullajes antinarcóticos en las ciudades de Bell Ville, General Cabrera, General Deheza, Arroyito, Vicuña Mackenna, Almafuerte, Embalse y Río Tercero.
Las Fiscalías intervinientes dispusieron la confección de las actas correspondientes, la identificación de las personas controladas y la remisión de las evidencias incautadas a sede judicial.