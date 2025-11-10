Un hombre deberá indemnizar a su hijo por demorarse en reconocerlo

Corral de Bustos. Un fallo judicial en Corral de Bustos condenó a un hombre a pagar 2 millones de pesos a su hijo de 9 años por el daño moral ocasionado por demorarse en reconocer su paternidad. La decisión fue adoptada por el juez Claudio Daniel Gómez, con competencia en Familia, y se convirtió en un precedente relevante en materia de derecho a la identidad.

El caso comenzó cuando la madre del niño, en representación de su hijo, presentó una demanda para establecer el vínculo filial, reclamar una indemnización y fijar alimentos provisorios. En su relato, explicó que había mantenido una relación esporádica con el demandado y que, tras la separación, el hombre se negó a reconocer al niño y se desentendió completamente de su crianza.

Tras una prueba de ADN que confirmó la paternidad, el progenitor finalmente reconoció al menor en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, pero se opuso al reclamo por daño moral.

En su resolución, el juez sostuvo que el daño moral deriva directamente de la negativa a reconocer la paternidad, ya que priva al niño de su identidad y de su derecho a llevar el apellido de su padre.

Gómez agregó que la falta de reconocimiento genera en el niño “un sentimiento de rechazo de quien debería haberlo cobijado”, y aclaró que el daño no tiene que ver solo con el amor o el afecto, sino con el simple derecho biológico y social a ser reconocido como hijo.

El fallo destacó además que la falta de identidad produce aflicciones, sufrimientos y perturbaciones que pueden acompañar al menor durante toda su vida, especialmente al no ser considerado en su entorno como hijo de un padre conocido.

De este modo, el juez ordenó que el progenitor indemnice al niño con $2.000.000 por daño moral, además de cumplir con las obligaciones alimentarias fijadas.

