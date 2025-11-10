Un motociclista herido tras un choque en el Camino del Cuadrado

Córdoba. Un nuevo siniestro vial se registró durante la tarde de este domingo en el Camino del Cuadrado, a la altura del kilómetro 6 ½ de la Ruta Provincial E-98, dejando como saldo un motociclista herido y complicaciones en el tránsito.

Según informaron fuentes policiales, el accidente involucró a una motocicleta marca Bajaj y a un automóvil Volkswagen Up. Por causas que aún se investigan, ambos rodados colisionaron, provocando que el conductor de la motocicleta sufriera lesiones de consideración en sus miembros inferiores.

El herido fue asistido en el lugar por personal de emergencias y posteriormente trasladado al Hospital Municipal de La Falda, donde permanece bajo observación médica. En tanto, los ocupantes del automóvil no resultaron lesionados.