Una mujer mayor fue embestida mientras cruzaba la avenida Uruguay

Esta tarde, alrededor de las 17 horas, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de Pellegrini y Uruguay, en Carlos Paz.

Según informaron fuentes policiales, un joven de 25 años que circulaba a bordo de un Volkswagen Gol impactó a una mujer de 74 años que cruzaba la avenida. A raíz del golpe, la peatón cayó al suelo y sufrió diversas lesiones.

En el lugar trabajó personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) y un servicio de emergencias médicas que brindó asistencia inmediata a los involucrados. La mujer presentaba traumatismo y escoriaciones varias, por lo que fue trasladada al hospital municipal para una atención más completa.

La Fiscalía de Instrucción de turno fue notificada del hecho e impartió las directivas correspondientes mientras se investigan las causas del siniestro.