Villa María: detenido por romper a patadas la puerta del departamento de su vecino

Violencia entre vecinos
Villa María: detenido por romper a patadas la puerta del departamento de su vecinoUn hombre de 32 años fue detenido tras provocar daños en la puerta de ingreso de un departamento colindante durante una discusión.
Personal de la Patrulla Preventiva de Villa María detuvo a un hombre de 32 años, acusado de causar daños en la puerta del departamento de su vecino, en un hecho ocurrido alrededor de las 15:00 horas de la víspera, en la intersección de calles Traful y Charcas.
De acuerdo con la información policial, el conflicto se originó tras una discusión entre ambos vecinos, momento en el cual el agresor pateó la puerta de ingreso del inmueble contiguo, perteneciente a un hombre de 37 años, quien llamó a la Policía ante lo sucedido.
Los uniformados procedieron a la detención del agresor, quien fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición del Magistrado Interviniente por supuesto autor del delito de “Daños”.