Villa María: detenido por romper a patadas la puerta del departamento de su vecino

Personal de la Patrulla Preventiva de Villa María detuvo a un hombre de 32 años, acusado de causar daños en la puerta del departamento de su vecino, en un hecho ocurrido alrededor de las 15:00 horas de la víspera, en la intersección de calles Traful y Charcas.

De acuerdo con la información policial, el conflicto se originó tras una discusión entre ambos vecinos, momento en el cual el agresor pateó la puerta de ingreso del inmueble contiguo, perteneciente a un hombre de 37 años, quien llamó a la Policía ante lo sucedido.

Los uniformados procedieron a la detención del agresor, quien fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición del Magistrado Interviniente por supuesto autor del delito de “Daños”.