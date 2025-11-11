Bell Ville: pescadores creyeron ver un cuerpo en el río y terminaron salvando una vida

Anoche, alrededor de las 20, los Bomberos Voluntarios de Bell Ville desplegaron un importante operativo de búsqueda y rescate tras el aviso de unos pescadores que habían visto a una persona flotando en el río Ctalamochita.

El operativo se desarrolló sobre el cauce del río, a unos 12 kilómetros al este de la ciudad, a mitad de camino entre Bell Ville y Monte Leña. Luego de un intenso rastrillaje, los equipos lograron localizar con vida a la persona y trasladarla hasta el puente ubicado en inmediaciones del matadero.

Posteriormente, una ambulancia del Hospital Regional la derivó al centro de salud para su atención médica. En el operativo intervinieron cinco dotaciones con 40 bomberos, bajo las órdenes del comisario inspector Matías Ferez, con colaboración de la Policía de la Provincia y del personal sanitario del hospital.