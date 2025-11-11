Carlos Paz busca a una mujer desaparecida

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz solicitó ayuda a la comunidad para dar con el paradero de Ángela Messina, una mujer de 27 años identificada con DNI 41.635.854.

Las autoridades indicaron que cualquier información que pueda contribuir a ubicarla puede comunicarse al teléfono 03541-428181 (internos 55805/55806) de la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, al correo electrónico [email protected], o en la comisaría más cercana.