Carlos Paz: cuatro menores detenidos tras meterse en una vivienda de madrugada

Esta madrugada, personal del Comando de Acción Preventiva de Villa Carlos Paz detuvo a cuatro menores de edad acusados de violación de domicilio y daño en barrio Miguel Muñoz.

El procedimiento se realizó alrededor de las 4:10 en la intersección de calles Jorge Newbery y Los Andes, luego de que un vecino alertara al 911 al observar a varias personas ingresar a una vivienda.

En el lugar, los agentes entrevistaron a una mujer de 29 años, quien denunció que los intrusos habían forzado el ingreso y provocaron un daño en el tambor de su motocicleta.

Con las descripciones aportadas, la policía montó un operativo cerrojo en la zona y logró la aprehensión de cuatro adolescentes —dos de 14 años, uno de 15 y otro de 16—. Durante el control se les secuestró un cortaperno y un arma blanca tipo cuchilla.

Los menores fueron trasladados a la Alcaldía local y quedaron a disposición del magistrado interviniente.