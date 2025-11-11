Centro: llevaba una cuchilla mientras limpiaba vidrios en los semáforos

Anoche, alrededor de las 22:10, personal del Escuadrón Motorizado Enduro de la Policía de Córdoba detuvo a una mujer de 39 años en el centro de Villa Carlos Paz por infracción al Código de Convivencia Ciudadana.

El operativo se llevó a cabo en la intersección de avenida San Martín y Libertad, donde los efectivos controlaron a dos personas que se encontraban limpiando vidrios en un semáforo. Durante el palpado preventivo de armas, los uniformados hallaron entre las pertenencias de la mujer un arma blanca tipo cuchilla.

Ante la situación, se procedió al secuestro del elemento y a la aprehensión de la mujer, quien fue trasladada a la Alcaldía local y quedó a disposición del magistrado interviniente.