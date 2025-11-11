Córdoba: tres pasajeros chinos intentaron sobornar a gendarmes en un control

Un operativo de control realizado por efectivos del Escuadrón 65 “Córdoba” de Gendarmería Nacional permitió detectar una maniobra de cohecho en la localidad de Sinsacate, al norte de la provincia.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 21 horas del lunes, sobre el kilómetro 758,5 de la Ruta Nacional 9, cuando los gendarmes inspeccionaron un ómnibus de larga distancia que cubría el trayecto San Salvador de Jujuy–Buenos Aires.

Durante la verificación de pasajeros, los efectivos constataron que tres ciudadanos de nacionalidad china no contaban con documentación legal de ingreso al país. En ese momento, uno de ellos ofreció dinero a los uniformados con el propósito de evitar las sanciones correspondientes.

Los gendarmes rechazaron el soborno y dieron inmediata intervención al Juzgado Federal N.º 1 de Córdoba, que dispuso el secuestro del dinero y la instrucción de las actuaciones por cohecho activo (artículo 258 del Código Penal). Además, los tres involucrados quedaron a disposición de la Agencia Nacional de Migraciones.