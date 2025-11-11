Cordobeses en Alerta: 16 detenidos en diferentes barrios de Córdoba

En el marco del programa Cordobeses en Alerta, la Policía de Córdoba realizó una serie de procedimientos que permitieron la aprehensión de 16 personas en distintos puntos de la ciudad capital. Las intervenciones fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre los vecinos y las fuerzas de seguridad, mediante la red de comunicación ciudadana implementada por el Ministerio de Seguridad.

Uno de los hechos ocurrió en barrio Escobar, donde una unidad móvil intentó controlar a un hombre que huyó al advertir la presencia policial. Fue alcanzado en el puente Zípoli y, tras verificar las denuncias, se comprobó que momentos antes había ingresado a un local comercial y agredido a su propietario, quien lo reconoció como autor del hecho.

En barrio Villa Claudina, un patrullaje preventivo culminó con la detención de un hombre en calles Piero Astori y Boulevard Eduardo Bulnes. Durante el control, se le secuestró un arma blanca y dos barras de hierro.

Por su parte, en barrio Granja de Funes, operadores del sistema de videovigilancia detectaron a un hombre que corría tras haber sustraído una mochila a un vendedor de cubanitos en la zona de Ambrosio Taravella y Boulevard de los Alemanes. Los agentes lograron interceptarlo y recuperar el elemento robado.

Otro procedimiento se desarrolló en barrio Empalme, donde las cámaras registraron a un individuo manipulando las aberturas de vehículos estacionados. El seguimiento permitió su inmediata aprehensión.

Además, en los últimos días fueron detenidas otras 12 personas en barrios Pueyrredón, Inaudi, San Vicente, Granja de Funes, Alta Córdoba, Uritorco y Maipú 2.

Cordobeses en Alerta es una herramienta que conecta a los ciudadanos con las fuerzas policiales mediante WhatsApp, facilitando la comunicación ante situaciones sospechosas, emergencias o accidentes. Desde su implementación a fines de 2024, el programa ya alcanza a 140 barrios y busca ampliarse progresivamente a toda la ciudad.