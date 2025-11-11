Procedimientos policiales en el sur provincial

Detienen a un limpiavidrios agresivo y secuestran armas en La Carlota

Entre los aprehendidos figura un limpiavidrios acusado de hostigar y agredir verbalmente a transeúntes. En La Carlota, además, se secuestraron armas y cartuchos en una vivienda rural.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
martes, 11 de noviembre de 2025 · 20:02

Durante una serie de procedimientos realizados en distintas localidades del sur provincial, la Policía de Córdoba detuvo a cinco personas vinculadas a diversos hechos, entre ellas un limpiavidrios acusado de hostigar y agredir verbalmente a transeúntes en la vía pública.

Los operativos se desarrollaron en Villa María, Río Tercero y Río Cuarto, y contaron con la participación de efectivos de diferentes dependencias regionales.

En paralelo, un allanamiento en una zona rural de La Carlota permitió el secuestro de un rifle de aire comprimido, una carabina, un cargador y alrededor de 50 cartuchos, junto con otros elementos de interés para la causa.

Las actuaciones fueron puestas a disposición de las fiscalías intervinientes, que continúan con las investigaciones.

Comentarios