Detuvieron a un hombre que ingresó a robar a una pollería

Córdoba. En horas de la madrugada, la Policía de Córdoba logró detener a un hombre mayor de edad acusado de haber ingresado a robar en una pollería ubicada en calle José Benati esquina Turín, en la ciudad de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, la propietaria del local advirtió el hecho a través de las cámaras de seguridad, donde se observaba al individuo ingresando al comercio por un ventiluz. De inmediato, la mujer dio aviso al personal policial, que acudió al lugar y montó un operativo para dar con el sospechoso.

Minutos más tarde, el sujeto fue aprehendido y se logró el recupero de los elementos sustraídos, entre ellos tres teléfonos celulares y una caja registradora que habían sido sustraídos del interior del local.

El detenido, junto con los objetos incautados, fue trasladado a la sede policial, quedando a disposición del magistrado interviniente.

Las autoridades destacaron la rápida intervención del personal policial y la colaboración de la víctima, cuyo aviso oportuno permitió evitar mayores pérdidas en el comercio.