Dos autos protagonizaron un accidente en Playas de Oro

Esta tarde, personal policial de San Antonio de Arredondo acudió a la intersección de las avenidas Héroes de Malvinas y Río Cosquín, donde se produjo un accidente de tránsito entre dos vehículos.

En el lugar, los efectivos entrevistaron a un joven de 24 años, conductor de un Fiat Uno, quien relató que, por causas que se intentan establecer, chocó con un Renault Clio manejado por otro joven de 27 años.

Ambos manifestaron que no sufrieron lesiones, y el siniestro solo dejó daños materiales. Los conductores intercambiaron la documentación correspondiente para realizar los trámites de seguro.

.