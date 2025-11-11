Choque en San Antonio de Arredondo

Dos autos protagonizaron un accidente en Playas de Oro

El accidente ocurrió esta tarde entre un Fiat Uno y un Renault Clio. Ambos conductores, de 24 y 27 años, resultaron ilesos y solo se registraron daños materiales.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
martes, 11 de noviembre de 2025 · 19:09

Esta tarde, personal policial de San Antonio de Arredondo acudió a la intersección de las avenidas Héroes de Malvinas y Río Cosquín, donde se produjo un accidente de tránsito entre dos vehículos.

En el lugar, los efectivos entrevistaron a un joven de 24 años, conductor de un Fiat Uno, quien relató que, por causas que se intentan establecer, chocó con un Renault Clio manejado por otro joven de 27 años.

Ambos manifestaron que no sufrieron lesiones, y el siniestro solo dejó daños materiales. Los conductores intercambiaron la documentación correspondiente para realizar los trámites de seguro.

.

Galería de fotos

Comentarios