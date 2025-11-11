Hallaron el cuerpo de Débora Bulacio, la mujer desaparecida en Necochea

La Policía de Necochea halló este martes el cuerpo de Débora Bulacio, de 39 años, la mujer que estaba desaparecida desde este último fin de semana cuando fue con su pareja hasta un camping en dicha ciudad balnearia.

El cadáver estaba enterrado a muy poca profundidad en el lago cercano del camping Miguel Lillo en el que se habían alojado y en el que la víctima había sido vista por última vez el sábado por la noche junto a su novio. El fiscal y expertos de la Policía científica bonaerense trabajan en el lugar.

Las hermanas de la víctima de femicidio se encuentran en el sitio donde fue hallado el cuerpo sin vida de Débora Bulacio. Por el hecho, su novio Ángel Gutiérrez se encuentra detenido y fue imputado.

La denuncia

La denuncia fue radicada días atrás cuando los familiares de Bulacio observaron que el sábado Gutiérrez había regresado del camping Miguel Lillo, pero la mujer nunca hizo el check out, lo que encendió las alarmas.

El último contacto que Débora tuvo con su entorno fue un mensaje de audio que envió a su hija. En esa breve comunicación, expresó: “Te amo. Me voy a escribir cuando consiga wifi”, reveló el portal El Marplatense.

El mismo medio detalló que la mujer nunca registró la salida del lugar, a diferencia de su pareja, que sí lo hizo, de acuerdo con la información que pudo proporcionar el sereno. “Mi mamá desapareció el sábado a la noche en Necochea”, contó la hija a Diario Necochea.

Por su parte, una amiga de Débora, Ludmila, aportó otro dato importante tras afirmar: “Mi amiga este sábado fue al camping Miguel Lillo y no apareció”. Las declaraciones de Tania y Ludmila reforzaron la hipótesis de que la mujer despareció mientras acampaba en un sitio cercano a la playa, lugares donde se intensificó la búsqueda.

Uno de los elementos clave en la investigación fue el testimonio del sereno del camping, quien declaró que durante la madrugada previa a la desaparición de la mujer escuchó una fuerte discusión.

De este modo, se dieron inicio a amplios procedimientos en el establecimiento y en las zonas aledañas para saber si había rastros de Bulacio, lo que permitió hallar prendas con sangre.

Ante dicha aparición, el fiscal Walter Pierrastegui ordenó la inmediata detención de Gutiérrez, quien este lunes fue sometido a la audiencia indagatoria donde se negó a declarar.

A su vez, fue imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por vinculo preexistente y violencia de género y la jueza de Garantías Aída Lhez le dictó la prisión preventiva.

Este martes continúan los operativos, donde trabajan en conjunto más de 80 efectivos de diversas fuerzas de seguridad.

Qué dijo el fiscal

El fiscal que investiga el femicidio de Débora Bulacio, la mujer que fue encontrada muerto hoy en la ciudad balnearia de Necochea, afirmó esta tarde que la autopsia se realizará a las 17:00 y sostuvo que "el cuerpo de la víctima estaba vestido y enterrado".

Walter Pierrestegui dialogó con los medios de prensa y resaltó que el detenido "fue indagado" por el crimen de la damnificada.

El funcionario judicial imputó al hombre por el delito de homicidio doblemente agravado por vinculo preexistente y violencia de género y la jueza de Garantías Aída Lhez le dictó la prisión preventiva.

“Estaba enterrada al lado del camping”, precisó Pierrestegui, a la vez que agregó: “El cuerpo de la víctima estaba vestido”.