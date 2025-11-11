Incendio destruye un tinglado y un vehículo en B° Villa Corina

Un importante incendio se produjo en la noche del lunes en un tinglado ubicado sobre calle Chilavert al 3300, en B° Villa Corina, Córdoba. Por causas que aún se investigan, el fuego se originó alrededor de las 21.07 en la parte externa de un galpón utilizado como depósito de muebles.

Hasta el lugar llegaron cuatro dotaciones de la Dirección Bomberos, que trabajaron intensamente para extinguir las llamas. El fuego provocó pérdidas totales en la estructura metálica del tinglado, que sufrió deformaciones, y en un vehículo Fiat Fiorino, además de una máquina de soldar, un tubo de acetileno, restos de carpintería y bolsas de carbón.

El galpón contiguo, donde se almacenaban muebles, sufrió daños parciales en uno de sus muros debido al calor.

En el lugar se encontraban el propietario del predio, de 72 años, y el dueño del galpón afectado, de 47. Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños estructurales mayores.