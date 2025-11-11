Jujuy: Gendarmería impidió el ingreso ilegal de seis ciudadanos chinos

Efectivos de la Sección Volcán del Escuadrón 53 “Jujuy” de Gendarmería Nacional evitaron el ingreso ilegal de seis ciudadanos chinos al país, en dos procedimientos realizados en la localidad de Volcán, sobre la Ruta Nacional 9.

El primero ocurrió durante la inspección de un ómnibus procedente de La Quiaca con destino a San Salvador de Jujuy, donde los uniformados constataron que tres pasajeros no poseían documentación que acreditara su ingreso legal al territorio argentino.

Minutos más tarde, al controlar un remís en el mismo punto vial, los gendarmes detectaron a otros tres ciudadanos chinos en igual condición, sin los permisos migratorios correspondientes.

La Unidad Fiscal Federal de Jujuy tomó intervención inmediata y, al tratarse de una infracción a la Ley de Migraciones N.º 25.871, dio participación a la Dirección Nacional de Migraciones, que dispuso el traslado de las seis personas al Paso Internacional La Quiaca–Villazón, donde se concretará su rechazo de ingreso al país.