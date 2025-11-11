La jueza Makintach dijo que confía en la justicia

Julieta Makintach, apartada del caso Maradona por su participación en un documental, defendió su accionar y aseguró que confía en el Jurado de Enjuiciamiento.

“Creo en las instituciones y quiero que se sepa la verdad”, sostuvo Julieta Makintach, la jueza acusada de haber intervenido en el documental que derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La magistrada volvió a defender su conducta y afirmó que espera una resolución justa.

La declaración tuvo lugar este martes, en el Edificio Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, donde volvió a presentarse ante el Jurado de Enjuiciamiento. Allí reiteró que actuó “conforme a derecho” y remarcó que su única intención fue cumplir con su tarea como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro.

“Confío en el proceso”

Makintach aseguró que mantiene la esperanza de que el proceso sea transparente. “Confío en el Jurado, en su independencia y en que se analicen los hechos con objetividad”, expresó. Además, denunció a su colega Maximiliano Savarino por presunto falso testimonio, lo que añadió un nuevo capítulo a una causa que ya tuvo repercusión mediática y judicial.

La jueza insiste en que su aparición fue “accidental” y que no influyó en las decisiones del tribunal.

Mientras tanto, el Jurado de Enjuiciamiento continúa analizando las pruebas. Makintach insiste: su deseo es simple, “que se conozca la verdad y se respete la institucionalidad”.