Mujer de 70 años salió despedida tras chocar contra un árbol en El Durazno

Una mujer de 70 años resultó herida esta tarde al perder el control de su vehículo en el paraje El Durazno, jurisdicción de Villa Yacanto. El hecho ocurrió alrededor de las 16, cuando la conductora, oriunda de la provincia de Buenos Aires, intentó subir una calle de pronunciada pendiente con su Nissan Kicks.

Por razones que se investigan, el vehículo no logró completar la maniobra y comenzó a descender en retroceso, sin control, hasta impactar contra un árbol, donde terminó su recorrido.

A raíz del fuerte golpe, la mujer —única ocupante del automóvil— salió despedida del interior del rodado. En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal policial y un servicio de emergencias médicas que la trasladó al dispensario local para recibir atención sanitaria.