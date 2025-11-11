Operativo en Ruta 9: detuvieron a un hombre armado

Control policial
Operativo en Ruta 9: detuvieron a un hombre armadoLa Policía de Córdoba interceptó una camioneta en la que circulaba un hombre de 34 años con un arma de fuego, municiones y sin la documentación correspondiente.
Durante un operativo de control realizado sobre la Ruta Nacional 9, en la zona de Lucio V. Mansilla, efectivos de la Policía de Córdoba detuvieron a un hombre de 34 años que circulaba en una camioneta sin la documentación en regla.
Al inspeccionar el vehículo, los uniformados encontraron un arma de fuego y varias municiones, además de otros elementos de interés para la investigación.
Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro del arma, las municiones y el rodado, quedando el conductor a disposición de la autoridad judicial interviniente.