Rastrillajes masivos y patrullas en Carlos Paz por la búsqueda de Luis Bischoff

Durante la mañana de este martes se desarrolló un megaoperativo de búsqueda en Villa Carlos Paz para dar con el paradero de Luis Gonzalo Bischoff, de 41 años, quien fue visto por última vez el lunes 10 de noviembre. La acción fue ordenada por la Ayudante Fiscal con intervención de la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno.

El operativo incluyó la participación de efectivos del DUAR, la Brigada de Investigaciones, la Patrulla Preventiva y la Unidad Judicial local, quienes recorrieron distintos sectores de la ciudad, entre ellos en barrio Santa Rita, el área de los puentes Uruguay y Cassaffousth, y el camino al dique San Roque.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el hombre podría encontrarse desorientado, ya que presenta problemas de salud mental. En las primeras horas se inspeccionaron puntos donde suelen permanecer personas en situación de calle y zonas aledañas al lago.

Luis Gonzalo Bischoff mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tiene cabello oscuro, y al momento de su desaparición vestía pantalón azul tipo cargo, campera negra con capucha, zapatillas Puma grises y lentes de sol oscuros.

Quienes puedan aportar información deben comunicarse al 03541-428181 (Unidad Judicial de Villa Carlos Paz), al correo [email protected], o dirigirse a la comisaría más cercana. La difusión responde a directivas del magistrado interviniente.