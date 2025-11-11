Río Cuarto: investigan un caso vinculado al intento de ingreso de drogas a la cárcel

En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron dos allanamientos en distintos sectores de la ciudad de Río Cuarto, logrando el secuestro de estupefacientes y elementos vinculados a una investigación en curso.

Los procedimientos se concretaron en calle Liniers al 1800, barrio Alberdi, y en Laprida al 1400, barrio Fénix, donde los agentes incautaron 887 dosis de marihuana, tres plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

El operativo se encuentra relacionado con un hecho anterior, en el que la Policía de Córdoba había detenido a dos hombres de 23 y 24 años mientras intentaban arrojar sustancias hacia el interior del establecimiento penitenciario local. En ese accionar se secuestraron varias dosis de marihuana, teléfonos celulares, una motocicleta y otros objetos asociados a la actividad ilícita.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto supervisó las actuaciones y dispuso el traslado del material secuestrado, conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.