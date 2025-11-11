Siete detenidos por robo calificado en una serie de allanamientos simultáneos

Varios allanamientos simultáneos se llevaron a cabo esta jornada en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, en el marco de una investigación por robos calificados cometidos en poblado y en banda.

Hasta el momento, la Policía de Córdoba confirmó la detención de siete personas, presuntamente vinculadas a una organización delictiva que habría actuado en domicilios particulares y áreas fabriles.

Los procedimientos fueron ejecutados por la Dirección General de Investigaciones Criminales en los barrios Argüello, Márques de Sobremonte, Panamericano y José Ignacio Díaz, entre otros sectores de la capital provincial.

La investigación está bajo la órbita de la Fiscalía del Distrito IV, turno 3, a cargo del fiscal Juan Pablo Klinger. No se descartan nuevos allanamientos ni la aprehensión de otras personas relacionadas con los hechos que se investigan.