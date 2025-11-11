Siete detenidos por robos calificados tras allanamientos en Córdoba

Varios allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad de Córdoba derivaron en la detención de siete personas vinculadas a hechos de robo calificado en poblado y en banda, en domicilios y zonas fabriles.

Los procedimientos estuvieron a cargo del personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales y se llevaron a cabo en los barrios Argüello, Marqués de Sobremonte, Panamericano y José Ignacio Díaz, entre otros. La investigación está encabezada por la Fiscalía del Distrito IV, turno 3, a cargo del Dr. Juan Pablo Klinger.

Hasta el momento, no se descartan nuevos allanamientos y detenciones de otras personas involucradas en los casos bajo investigación.

En los operativos estuvieron presentes autoridades policiales, entre ellas el Director General de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti.