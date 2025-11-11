Tres desapariciones movilizan a las fuerzas en Carlos Paz y Cosquín

En menos de 48 horas, tres personas desaparecieron en distintos puntos del valle de Punilla, generando preocupación en Villa Carlos Paz, Santa María y Cosquín. Las fuerzas de seguridad desplegaron amplios rastrillajes por tierra y agua, mientras las familias aguardan noticias y las autoridades judiciales piden colaboración a la comunidad.

El primer operativo se concentra en Villa Carlos Paz, donde la Unidad Judicial local activó la búsqueda de Ángela Messina, una mujer de 27 años vista por última vez el lunes 10 de noviembre. Su desaparición movilizó a vecinos y organismos oficiales, que solicitaron cualquier dato que pueda contribuir a ubicarla.

A la par, un segundo operativo involucra a Luis Gonzalo Bischoff, de 41 años, también visto por última vez el lunes. Efectivos del DUAR, la Brigada de Investigaciones, la Patrulla Preventiva y la Unidad Judicial realizaron un amplio despliegue en la zona del dique San Roque, los puentes Uruguay y Cassaffousth, y los barrios Santa Rita y Centro, donde se presume que el hombre podría haberse desplazado.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que Bischoff atraviesa problemas de salud mental y podría encontrarse desorientado. Por ello, los rastrillajes incluyeron sectores donde suelen permanecer personas en situación de calle y zonas ribereñas del lago.

Mientras tanto, en Cosquín, la Fiscalía de Instrucción solicitó colaboración para dar con el paradero de Leyla Abigail Mansilla, una joven de 17 años que desapareció la noche del domingo en el barrio Villa Bustos, de Santa María de Punilla.

Leyla mide 1,60 metros, es de contextura delgada, tiene cabello largo y marrón, tez clara, ojos marrones y tatuajes en ambos brazos. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jogging negro, remera y campera del mismo color, zapatillas negras y el cabello recogido en rodete.

La simultaneidad de las tres búsquedas —dos en Carlos Paz y una en Santa María de Punilla— no tiene precedentes recientes en la región y mantiene en alerta a toda la comunidad. Patrullas, voluntarios y organismos judiciales trabajan sin descanso, mientras los familiares claman por datos que permitan romper el silencio y reconstruir el paradero de las tres personas.

Las autoridades reiteraron los canales de contacto para brindar información: 03541-428181 (Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, internos 55805/55806), [email protected], 03541-454985 / 453556 / 452199 (Unidad Judicial de Cosquín, internos 56801/02/03), o la Comisaría de Cosquín al 3541-458160.

Toda información será recibida bajo estricta confidencialidad y puesta a disposición del magistrado interviniente.