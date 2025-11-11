Una ambulancia que trasladaba a un paciente chocó y terminó volcando

Córdoba. Una ambulancia que trasladaba a un paciente chocó hoy contra un vehículo estacionado y terminó volcando, en la ciudad de Córdoba.

El hecho se produjo cerca de las 14.30 hs sobre calle Rodríguez Peña al 373, cuando, por motivos que aún se intentan establecer, el vehículo sanitario colisionó contra un automóvil particular que se encontraba estacionado. La ambulancia trasladaba a un paciente desde la localidad de Manfredi hacia el Sanatorio Córdoba.

A raíz del impacto, la ambulancia perdió el control y terminó volcando sobre su lateral derecho. En el lugar trabajó personal policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo y solicitó la asistencia del servicio de emergencias para atender a los involucrados.

“La ambulancia venía por calle La Rioja y gira por Rodríguez Peña, sin percatarse que era a contramano. Perdió el control del rodado e impactó contra un vehículo estacionado y se dio vuelta", explicó a Cadena 3 el subcomisario Cristian López, quien trabajó en el lugar.

“Gracias a Dios, el paciente y su esposa no revisten gravedad, más que la que tenía el paciente. El resto de los ocupantes fueron asistidos en el lugar y no revisten gravedad. Fue solo un susto”, agregó.

La ambulancia tenía cinco ocupantes: el paciente, que presentaba un problema cardíaco; su esposa, y tres trabajadores del servicio de emergencias.