Ataque a colectivos en Nueva Córdoba: tres unidades dañadas y un pasajero herido

Un violento episodio se registró este mediodía en barrio Nueva Córdoba, cuando tres colectivos urbanos fueron atacados con piedras por personas que aún no han sido identificadas. El hecho ocurrió sobre avenida Chacabuco al 600, en las inmediaciones de Plaza España.

Como resultado de la agresión, las unidades sufrieron roturas en los vidrios laterales, y un pasajero que viajaba en uno de los colectivos resultó herido en el brazo izquierdo por los fragmentos de vidrio. El chofer lo trasladó de inmediato al Hospital de Urgencias, donde recibió atención médica.

Personal policial tomó intervención en el lugar y labró las actuaciones correspondientes. Hasta el momento, no hay detenidos, y el hecho se encuentra bajo investigación para determinar las causas y dar con los responsables.