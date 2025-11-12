Carlos Paz: apareció el joven que era intensamente buscado

Villa Carlos Paz. En las últimas horas, apareció Luis Gonzalo Bischoff, el joven que era intensamente buscado en Villa Carlos Paz. Fue trasladado al Hospital Sayago para recibir atención médica y activar el protocolo de salud mental, con el objetivo de realizar una valoración integral de su estado.

Si bien el joven se encuentra en buenas condiciones físicas, los profesionales intervinientes consideraron necesario realizar una evaluación más profunda para garantizar su bienestar.

Por otra parte, se conoció que el pasado sábado en horas de la tarde habría protagonizado una fuerte pelea con otro sujeto que publica presuntas calumnias e injurias con perfiles dudosos en facebook como VCP NO PACTA CON INSECTOS o Julián Sarsy entre otros. La gresca sucedió en la intersección de avenida San Martín y Gobernador Alcorta.

En el marco de la investigación, las autoridades intentan determinar si este hecho pudo haber influido en su posterior desaparición, por lo que se interrogó al individuo con quien había peleado Bischoff.