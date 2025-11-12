Carlos Paz: Las obras que cambiarán las costas del río San Antonio

El Municipio de Villa Carlos Paz avanza con una nueva fase del Programa Integral de Valorización de la Costa del Río, un plan que busca recuperar y modernizar los sectores ribereños del San Antonio para convertirlos en espacios de vida, encuentro y naturaleza.

En esta oportunidad, los trabajos se concentran en el balneario Playas de Oro, donde se construyen senderos peatonales, áreas de descanso, zonas de sombra, juegos infantiles y mobiliario urbano diseñado para integrarse al entorno natural. Las obras contemplan además la mejora de accesos, la parquización y la recuperación paisajística de la ribera, respetando la flora autóctona y garantizando espacios seguros para las familias.

El proyecto forma parte del Programa Integral de Valorización de los corredores Costa del Río y Costa del Lago, que tiene como meta la refuncionalización ambiental y social de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad. Con esta intervención, el municipio busca consolidar un circuito costero que combine deporte, recreación y sostenibilidad, fomentando la apropiación ciudadana de los entornos naturales.

En paralelo, se pondrá en marcha el Programa Aventura VCP, que propone actividades deportivas, caminatas guiadas, juegos al aire libre y experiencias en contacto con la naturaleza. La iniciativa, que ya se implementa en otros puntos turísticos de la ciudad, está orientada a familias, jóvenes y visitantes que buscan opciones de esparcimiento en entornos abiertos y seguros.

El plan también contempla incentivos fiscales y eximiciones impositivas destinadas a emprendimientos turísticos y comerciales que acompañen la jerarquización del corredor frente al río. Estas medidas buscan atraer inversiones que potencien la oferta de servicios, impulsen el desarrollo local y fortalezcan la identidad turística de la zona sur.

Desde el municipio destacaron que esta etapa consolida un proceso sostenido de recuperación del paisaje urbano y ambiental, que ya muestra resultados visibles en distintos sectores costeros. Con esta intervención, Playas de Oro recupera su valor histórico como punto de encuentro de vecinos y turistas, con más infraestructura, accesibilidad y oportunidades de recreación durante todo el año.