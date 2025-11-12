Cayó un hombre acusado de robar dinero en un club de Córdoba

En las últimas horas, la Policía de Córdoba detuvo a un hombre acusado de haber participado en el robo de dinero dentro de un club deportivo ubicado en calle De los Polacos al 5000, en barrio Cooperativa La Ilusión.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron cuchillos, una suma de dinero y diversas pertenencias del damnificado, que habrían sido sustraídas durante el hecho.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras se avanza en la investigación para determinar si hubo otros involucrados en el robo.