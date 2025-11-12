Cazadores armados detenidos en un operativo rural en La Carbonada

Dos hombres fueron detenidos anoche en el paraje La Carbonada durante un operativo llevado a cabo por efectivos de la Dirección General Patrulla Rural.

El procedimiento comenzó alrededor de las 22.05, luego de que vecinos de la zona denunciaran la presencia de personas armadas realizando actividades de caza.

Tras un seguimiento controlado, los agentes lograron interceptar a los sospechosos utilizando armamento de letalidad reducida. En el lugar se secuestraron dos escopetas, más de 100 cartuchos y una motocicleta Yamaha YBR.

Ambos fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia junto a los elementos incautados.