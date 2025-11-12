Ciclista herido tras un choque con un auto en la zona céntrica de Carlos Paz

Un choque ocurrido este miércoles por la tarde en Villa Carlos Paz dejó como saldo a un ciclista trasladado al Hospital Municipal, luego de un impacto registrado en la intersección de calles Sarmiento y Uruguay.

El hecho se produjo alrededor de las 17.40, cuando un automóvil Renault Captur, conducido por un hombre de 27 años, impactó contra una bicicleta guiada por un hombre de 37 años. Las circunstancias del episodio aún deben establecerse.

Al lugar arribó personal del Escuadrón Motorizado Enduro y, minutos después, un servicio de emergencias que asistió a los involucrados. El ciclista fue derivado al Hospital Municipal para una mejor atención, diagnosticándose inicialmente un traumatismo lumbar.

El conductor del automóvil no presentó lesiones visibles y permaneció en el lugar mientras se realizaban las actuaciones de rigor.