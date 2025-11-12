Consternación en la Terminal de Córdoba: un hombre se descompensó y falleció en el micro

Un hombre de 65 años falleció este miércoles por la mañana en un colectivo de la empresa Lumasa, que cubría el trayecto entre Río Tercero y Córdoba capital.

El hecho se descubrió poco después de las 9 horas, cuando el vehículo arribó a la Terminal de Ómnibus. El conductor notó que uno de los pasajeros se encontraba descompensado y solicitó asistencia al personal del lugar y a la Policía.

Al arribar los efectivos, constataron que el hombre no presentaba signos vitales. Minutos después, un servicio de emergencias confirmó su fallecimiento.

Las causas de la muerte serán determinadas por la Justicia y por las pericias médicas correspondientes.