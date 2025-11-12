Córdoba: investigan la desaparición de un hombre en barrio San Martín

La Fiscalía de Instrucción del Distrito Judicial III, turno 4°, pidió colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Ramón Alejandro Alderete, de 30 años, quien se encuentra desaparecido desde el 3 de noviembre de 2025, cuando fue visto por última vez en su domicilio de barrio San Martín, en la ciudad de Córdoba.

Alderete mide 1,72 metros, es de contextura delgada, tiene cabello castaño corto y un tatuaje del Club Atlético Belgrano en la pantorrilla derecha. No posee aros, piercings ni otras señas particulares.

Cualquier información sobre su paradero puede ser aportada en sede judicial o en la dependencia policial más cercana.