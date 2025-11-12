Detuvieron en San Francisco a un hombre acusado de grooming contra menores

Un hombre de 30 años fue detenido en la ciudad de San Francisco, en el marco de una investigación judicial iniciada en la provincia de San Juan por presuntos casos de grooming.

El operativo estuvo a cargo de la Policía de Córdoba, que ejecutó una orden de allanamiento en el domicilio del acusado, donde se secuestraron diversos dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

Según trascendió, el detenido habría mantenido contacto virtual con menores de edad, con fines de acoso sexual. El caso se encuentra bajo la órbita de la Justicia sanjuanina, que continuará con las diligencias correspondientes.